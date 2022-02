Warum zuckt man im Schlaf mit Armen und Beinen?

Sogenannte Schlaf-Myoklonien sind ganz normal und betreffen etwa 70 Prozent der Menschen. Die neurobiologische Ursache ist unbekannt.

Ob auf dem Matratzenlager im Feriencamp oder bei Übernachtungen mit dem Freund, der Freundin – irgendwann merkt man, dass Menschen zucken, wenn sie in den tiefen Schlaf fallen. Manche Eltern erkennen am leichten Flattern der Kinderhand, dass das In-den-Schlaf-Streicheln geklappt hat. Doch was genau ist diese leichte Bewegung der Hände und Füße, wenn der Schlaf einsetzt? „Man nennt das Schlaf-Myoklonie“, erklärt Kerstin Hödlmoser vom Schlaflabor der Uni Salzburg. „Myoklonus“ beschreibt kurze unwillkürliche Zuckungen von Muskeln – auch Schluckauf ist ein Myoklonus. 60 bis 70 Prozent der Menschen kennen Einschlafzuckungen aus eigener Erfahrung. Vor allem Erwachsene beschreiben, dass „Sleep Start Jerks“ mit dem Gefühl einhergehen, dass man im Traum wo hinunterfällt oder ein Geräusch hört. „Sowohl bei unseren Umfragen zum Thema Schlafgewohnheiten als auch in den Vorlesungen hören wir, dass viele diese Einschlafzuckungen kennen“, sagt Hödlmoser. Also dass es einen reißt und man wieder wach wird. Die gute Nachricht: Eine Schlaf-Myoklonie ist keine Störung, sondern eine Normvariante des Schlafs. „Man kann es vergleichen mit Schnarchen oder im Schlaf zu sprechen“, sagt Hödlmoser. Auch diese Varianten bemerken oft nicht die Schlafenden selbst, sondern ihre Partner, Eltern oder Mitbewohnende.

Das Zucken im Tiefschlaf ist zwar normal, eine medizinische Untersuchung sollte aber folgen, wenn die Myoklonien so häufig und heftig auftreten, dass man kaum mehr einschlafen kann. „Patienten mit Schlafstörungen erzählen uns oft, dass dieses Zucken verstärkt auftritt, wenn sie gestresst sind, und wir empfehlen, dass man die Schlafhygiene-Regeln genauer einhalten soll“, sagt Hödlmoser. Das heißt vor dem Zubettgehen keinen Stress, keinen belastenden Sport, wenig Koffein, Alkohol, schweres Essen, sondern Ruhe, Lüften, Entspannung und geregelter Rhythmus.