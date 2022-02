Ukrainische Vorkriegsszenen

Drucken

Hauptbild • Der Screenshot eines vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Videos zeigt mutmaßlich russische Panzer, die in der Nacht auf Donnerstag die Krim auf einem Zug verlassen. • (c) via REUTERS (RUSSIAN DEFENCE MINISTRY)

Es ist keine zwei Wochen her, dass ich die Ukraine durchreist habe, doch jetzt lesen sich meine Notizen wie Aufzeichnungen von einem anderen Stern.

Von Übelkeit und Horror geschüttelt, verfolge ich die Liste der angegriffenen Objekte: die Bahnknotenpunkte Podolsk und Snamenka, wo ich früher oft nächtens auf Anschlusszüge gewartet habe, werden bombardiert. Eine zentralukrainische Brücke, über die ich wohl gegangen bin, als ich 2019 über die Kindheit von Präsident Selenskyj schrieb, ist zerstört. Und dann auch das: Beschossen werden Ziele rund um das an der Krim-Grenze gelegene Städtchen, wo ich neulich vollkommen unbehelligt durch eine Abwehrübung des ukrainischen Katastrophenschutzes spazieren durfte. Vor mir sehe ich die Gesichter, mit denen ich in Kalantschak plauderte – diese Leute zählen zu den ersten Opfern der russischen Aggression.



Wie die meisten Ukrainerinnen, mit denen ich sprach (ich kam diesmal dauernd mit Frauen ins Gespräch), hatte ich nicht an diesen Krieg geglaubt. Ich staunte vielmehr, wie wenig sich die Menschen, die monatelang dem Psychoterror einer militärischen Einkesselung ausgesetzt gewesen waren, anmerken ließen. Um in die Seele der Bevölkerung zu lauschen, ging ich wieder in Karaokebars. In der südlichen Gebietshauptstadt Cherson, in einem Klub mit dem bemerkenswerten Namen „Human Elite Hall“, wurde nicht gesungen, dafür spielte ein DJ russische Dancefloor-Hits. In der nördlichen Gebietshauptstadt Tschernihiw, im Erwachsenenflügel der rappelvollen Teenie-Disco „DF Club“, wurde aus vollen Kehlen gesungen. Einmal „J'aime comme un fou“, ein paar Songs auf Englisch. Alles andere waren Liebesballaden – auf Russisch.