Vom Liebesleben eines Englischlehrers in Sofia

Selten hat jemand Sex und Liebe so explizit und tiefgründig beschrieben wie Garth Greenwell in seinem Buch „Reinheit“.

Die erste Erzählung – ja, „Reinheit“ ist Erzählband und Roman zugleich, mit in sich abgeschlossenen Geschichten und einem Helden, dessen Gefühle wir teilen – bricht einem schier das Herz. Ein Englischlehrer trifft da seinen Schüler, der wünscht eine Aussprache, aber eigentlich braucht er keinen Rat, nur jemanden, der zuhört. Der Bursch, knapp G. genannt, ist schwul. Wie sein Lehrer. Und er hat sich verliebt, unsterblich, in einen Klassenkameraden, der davon nichts ahnte. Die beiden waren Teil einer Clique, man lernte und feierte und reiste gemeinsam, das Leben war wunderbar, doch dann tat sich der Angebetete mit einem Mädchen zusammen, der Neid wuchs, die Eifersucht, G. erklärte sich und seine Liebe.

Die Freundschaft zerbrach. Das erzählt der Schüler, und der Lehrer will ihn trösten: Das gehe vorbei. Andere hätten das auch erlebt. Doch das will der Schüler nicht hören. „Ich möchte nicht, dass meine Gefühle schwächer werden, sagte er, ich möchte nicht, dass sie aufhören, möchte nicht, dass all das wirkt, als wäre es nicht wahr gewesen. Es wäre alles umsonst gewesen, sagte er, ich möchte nicht, dass all das ein Traum ist, ich möchte, dass es wahr wird.“ Dann geht er.