Österreichische Botschaft in Kiew bleibt geöffnet

"Ein Bereitschaftsteam der österreichischen Botschaft ist weiterhin rund um die Uhr in Kiew tätig und unterstützt Österreicher vor Ort bestmöglich", hieß es aus dem Außenministerium.

Die österreichische Botschaft in Kiew ist nicht geschlossen, der Großteil der Botschaftsmitarbeiter wurde jedoch in den Westen der Ukraine verlegt, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. "Ein Bereitschaftsteam der österreichischen Botschaft ist weiterhin rund um die Uhr in Kiew tätig und unterstützt Österreicher vor Ort bestmöglich", hieß es. Spanien und Tschechien haben Botschafter und Botschaftspersonal aus der Ukraine ins Ausland evakuiert.

Die spanische Regierung hat ihre Botschafterin Silvia Cortés abzogen, zusammen mit rund einhundert weiteren spanischen Bürgern würde sie in einem Fahrzeugkonvoi nach Polen gebracht, sagte Außenminister José Manuel Albares am Freitag in Interviews mit spanischen Medien. Damit sei auch das letzte spanische Botschaftspersonal abgezogen worden. Der Konvoi werde von mehreren Beamten der Spezialeinheit GEO der spanischen Polizei begleitet und beschützt, betonte er.

Nachdem Tschechien bereits die Botschaft in Kiew geschlossen wurde, wurde am Freitag auch das Konsulat im westukrainischen Lwiw (Lemberg) dichtgemacht. Alle Mitarbeiter der Botschaft in Kiew und des Konsulats in Lwiw seien erfolgreich evakuiert worden und auf dem Weg nach Prag, zitierte Reuters am Freitagabend den tschechischen Außenminister Jan Lipavský.

(APA)