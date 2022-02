Mann erschießt zwei Gerichtsvollzieher bei Auto-Pfändung in Slowenien

Der 66-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ein 66-jähriger Mann soll in Slowenien zwei Gerichtsvollzieher erschossen haben, die seinen Wagen pfänden wollten. Ein 27-Jähriger starb auf der Stelle, seine 42-jährige Kollegin im Krankenhaus, berichtete das Portal "24ur.com" am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Der Vorfall hatte sich am Vorabend im Dorf Smarje pri Jelsah nahe der Stadt Celje ereignet.

Der 66-Jährige hatte demnach Schulden, die Gerichtsvollzieher waren mit einem gerichtlichen Pfändungsbefehl bei ihm erschienen. Er widersetzte sich, es kam zu einer Rangelei, wie es hieß. Schließlich sei der Mann ins Haus gegangen, habe die Waffe geholt und geschossen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

(APA)