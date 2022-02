Tausende verfolgen Situation in Ukraine via Livestream

Auf der Videoplattform Youtube zeigen zahlreiche Livestreams aktuelle Bilder aus der Ukraine. Zu sehen ist etwa der Unabhängigkeitsplatz in Kiew, aber auch aus anderen Städten wie Odessa oder Sumy gibt es Live-Aufnahmen.

Krieg in Zeiten von Social Media macht vieles möglich, was früher undenkbar war. Derzeit verfolgen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die Situation in der Ukraine vor ihren Bildschirmen via Livestream auf der Videoplattform Youtube. So kann man sehen wie es aktuell etwa in ukrainischen Hauptstadt Kiew aussieht, die seit Tagen durch russische Truppen unter Beschuss steht.

Die Bilder stammen von zahlreichen öffentlich zugänglichen Webcams in der Ukraine, die Live-Videoaufnahmen aus den unterschiedlichsten Winkeln des Landes zeigen. Manche der Webcams senden zwar nicht mehr oder sind kurzzeitig unterbrochen, doch das Interesse ist groß. Unter anderem Nachrichtenagenturen wie Reuters nutzen die Livestream-Funktion auf Youtube, um die Bilder der Webcams zu übertragen.

Aktuell zeigt der US-amerikanische Fernsehsender „Fox News" Liveaufnahmen aus Kiew. Zu sehen ist das St. Michaelskloster beim Majdan Platz, auch als Unabhängigkeitsplatz bekannt, und im Hintergrund der Osten der Stadt.

Dieser Livestream des Kanals „Planet Viral“ zeigt gleich 8 unterschiedliche Streams. Zwei zeigen unterschiedliche Perspektiven des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew, darunter auch jene aus dem „Fox News" Livestream. Bei zwei weiteren Streams ist ebenfalls Kiew zu sehen. Die anderen vier Webcams zeigen die Städte Odessa, Sumy, Lwiw, Sjewjerodonezk und Nowa Kachowka.

Auch in dem Livestream des Kanals „Livestream Event“ werden Streams aus mehreren Städten gezeigt. Neben Kiew sind Aufnahmen aus Sumy, Kachowka und Dnipro.

(red.)