Mit diesen sechs Aktien setzt man auf den Boom bei Cybersecurity

Cybersecurity ist eine der großen Zukunftsbranchen. Und gerade der Ukraine-Krieg verleiht ihr nun einen neuen Schub. Welche aber sind die interessantesten Anbieter?

Der Krieg in der Ukraine geht klarerweise auch an der Börse nicht spurlos vorbei, zumal an der russischen, die ja am ersten Kriegstag um 50 Prozent abstürzte. In gewisser Weise spiegeln Börsen ja das Weltgeschehen, obwohl politische Börsen kurze Beine haben. Bleibt die Frage, was nur politisch ist oder was die Welt längerfristig verändert.

Die abgelaufene Woche hat wieder einmal gezeigt, dass es immer auch Krisengewinner gibt. Allen voran war das nach einer langen Flaute plötzlich wieder Gold, dessen Preis gehörig nach oben schoss. Der Ölpreis ohnehin.

Aber auch bei diversen Aktien hat es irre Höhenflüge gegeben. Etwa bei der von Cheniere Energy (ISIN: US16411R2085). Der US-amerikanische Flüssiggasexporteur und seine Anleger rechnen sich sichtlich ein Riesengeschäft mit Europa aus, das durch die fundamentalen Verwerfungen mit Russland tunlichst Gasimporte aus Russland verringern will.

Auch ein ganz anderer Sektor steht offenbar davor, durch den Krieg einen weiteren Schub zu bekommen, obwohl er auch so sehr aussichtsreich ist: die Cybersecurity. Die Analysten der Wall Street jedenfalls erwarten gerade angesichts der wohl langfristigen Entzweiung zwischen Russland und dem Westen vermehrte Ausgaben in diesem Bereich. Welche aber sind die interessanten Aktien?