Deutschland liefert doch direkt Waffen an die Ukraine

Flugabwehrraketen aus den Niederlanden, Waffen und Munition aus Tschechien sollen der Ukraine bei der Verteidigung helfen. Und auch Deutschland will Kriegsmaterial schicken. Die USA stellen 350 Millionen Dollar zur Verfügung.

Deutschland hatte lange Zeit direkte Waffenlieferungen in die Ukraine ausgeschlossen, eine Haltung, die die Regierung nun teils aufgegeben hat. Anderen Staaten wird ermöglicht, deutsche Waffen in die Ukraine zu liefern, aber auch Bestand aus der deutschen Bundeswehr soll nun direkt in die Ukraine geschickt werden.

Zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte sollen 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden. Das teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Die Waffen würden so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert.

Deutschland bereitet außerdem die Genehmigung einer Lieferung von 400 Panzerfäusten durch die Niederlande an die Ukraine vor, wie das Verteidigungsministerium erklärte. Die deutsche Regierung genehmigte außerdem Estland die Lieferung mehrerer Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise.

Niederlande schicken Stinger-Flugabwehrraketen

Die Niederlande werden etwa 200 Stinger Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern. Das teilte die Regierung dem Parlament am Samstag in Den Haag mit. Die Regierung reagiere damit auf ein Ersuchen der Ukraine. Die sogenannten Stinger-Raketen können zum Beispiel Flugzeuge und Helikopter treffen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Niederlande der Lieferung von Waffen und militärischen Gütern zugestimmt. Dazu gehörten 100 Scharfschützengewehre mit 30.000 Stück Munition sowie Radargeräte und Minen-Detektoren. Ein Teil davon sei am Samstag verschickt worden, der Rest solle so schnell wie möglich folgen. Die Niederlande hätten allerdings ebenso wie auch andere Verbündete "logistische" Probleme.

Die niederländische Regierung teilte zudem mit, dass das niederländische Botschaftspersonal in der Ukraine aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage von der westukrainischen Stadt Lwiw nach Jaroslaw in Polen verlegt werde.

Tschechien kündigte an, Waffen und Munition im Wert von 7,6 Millionen Euro an die Ukraine zu liefern. Dabei handle es sich um Maschinengewehre, Sturmgewehre und andere leichte Waffen, hieß es.

USA stellen Geld zur freien Verfügung

Die US-Regierung stellt Kiew bis zu 350 Millionen US-Dollar (312 Mio. Euro) zur "sofortigen Unterstützung der Verteidigung der Ukraine" zur Verfügung. Die militärische Unterstützung werde helfen, sich gegen die Bedrohungen durch Panzer und aus der Luft zu wehren, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Samstag. Bei einer Geberkonferenz für die Ukraine sagten nach britischen Angaben rund zwei Dutzend Staaten "militärische und humanitäre Hilfe" zu.

"Das ist ein weiteres Signal, dass die USA zu den Menschen in der Ukraine stehen, während sie ihr souveränes, mutiges und stolzes Land verteidigen", so Blinken. Mit der neuen Tranche summierten sich die Militärhilfen für die Ukraine seit dem vergangenen Jahr auf eine Milliarde US-Dollar, hieß es weiter. US-Präsident Joe Biden hatte die Auszahlung der neuen Militärhilfen in der Nacht zum Samstag angeordnet. Die USA haben der Ukraine bereits viele Waffensysteme und auch Munition geliefert.

Man erwäge jede Option, um Kiew in seiner Verteidigung gegen "Präsident Putins grundlose und illegale Invasion" zu unterstützen, teilte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace per Twitter mit. Sein Staatssekretär James Heappey bestätigte in einem BBC-Interview, dass Großbritannien weitere Waffen schicken wolle. Bisher haben die Briten 2.000 Panzerabwehrraketen zur Verfügung gestellt. Es werde auch an Plänen gearbeitet, eine ukrainische Exilregierung und Widerstand im Land zu unterstützen, sollten die russischen Truppen die Oberhand gewinnen, so Heappey weiter.

Macron geht von längerem Krieg aus

Nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macrons wird der von Russland geführte Krieg in der Ukraine "andauern". "Wir müssen uns darauf vorbereiten", warnte der Staatschef bei der Eröffnung der Internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij kündigte nach einem Telefonat mit Macron neue Waffenlieferungen seiner westlichen Partner an sein Land an.

"Waffen und Ausrüstung unserer Partner sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniert", schrieb Selenskyj am Samstag auf Twitter nach dem Telefongespräch. Kurz zuvor hatte Selenskyj in einer Videobotschaft Falschinformationen im Internet zurückgewiesen, wonach er die ukrainischen Streitkräfte zur Kapitulation aufgerufen habe. "Wir werden die Waffen nicht niederlegen und wir werden unser Land verteidigen", sagte er.

Macron sagte, seine Regierung arbeite an einem Plan, um die wirtschaftlichen Folgen für französische Unternehmen abzufedern. Aufgrund der Krise wurde Macrons Besuch auf der Messe stark verkürzt.

Frankreich ist Russlands neuntgrößter Lieferant von Lebensmitteln und Getränken. Nach Angaben des Verbands der französischen Agrarindustrie ANIA haben die Exporte einen Umfang von rund 780 Millionen Euro pro Jahr. Mehrere französische Konzerne sind darüber hinaus in der Ukraine tätig, dort vor allem in den Bereichen Milchwirtschaft, Getreide und Saatgut.

Hilfe für Georgien und Moldau

Macron befürchtet außerdem eine Erweiterung Russlands Angriffs auf ehemalige Sowjetrepubliken. Im Falle einer russischen Aggression gegen Georgien und Moldau, hat Macron auch hier seine Unterstützung zugesagt. "Wir stehen an der Seite von Moldau und Georgien, um ihre Souveränität und Sicherheit zu verteidigen", sagte Macron nach Gesprächen mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu und der georgischen Präsidentin Salome Surabischwili. Letztere werde kommende Woche in Paris erwartet.

Macron sagte den beiden Staatsoberhäuptern zu, ihre Länder "gegen jeden Versuch von Spannungen und Destabilisierung" zu verteidigen, nachdem Russland am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert war. Wie in der Ostukraine gibt es auch in diesen beiden ehemaligen Sowjetrepubliken separatistische Gebiete, die sich nach Moskau orientieren. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte deshalb bereits am Freitag gewarnt, dass Moskau seinen Angriff auf Moldau und Georgien ausweiten könnte.

(APA/AFP/Reuters)