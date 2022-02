70.645 Wahlkarten für Tirol-Wahl ausgegeben

Am Sonntag wird in 273 von 277 Tiroler Kommunen gewählt. Mehr als eine halbe Million Bürger sind wahlberechtigt.

Die Zahl der für die Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl ausgegebenen Wahlkarten ist gegenüber 2016 stark angestiegen. Wurden für die Wahl am Sonntag 70.645 Wahlkarten ausgegeben, so waren es vor sechs Jahren noch weit weniger als halb so viele - nämlich 27.542 - gewesen. Urnengänge stehen in 273 der 277 Gemeinden an, 856 Listen und 562 Bürgermeisterkandidaten stellen sich zur Wahl. 505.423 Bürger sind nach Angaben des Landes wahlberechtigt.

In den 273 Kommunen werden insgesamt 625 Wahllokale aufgeboten. Der Großteil davon öffnet um 7.00 Uhr und schließt - auch in den bevölkerungsreicheren Gemeinden und Bezirkshauptstädten - um 15.00 Uhr. Zu vergeben sind 3.650 Mandate. In 40 Gemeinden kandidiert nur eine Liste, in 113 (vor allem kleineren) Gemeinden gibt es nur einen Bürgermeisterkandidaten. Am 13. März finden dann Bürgermeisterstichwahlen in jenen Orten statt, in denen keine Kandidatin oder Kandidat auf Anhieb die absolute Mehrheit geschafft hat.

>>> Die Pandemie-Wahl: Die kleine Welt, in der der Bund seine Probe hält? Diesen Sonntag finden in Tirol Gemeinderatswahlen statt. Es ist das erste Mal, dass mehr als 500.000 Menschen nach den Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP, nach dem Abgang von Sebastian Kurz und nach Einführung der Impfpflicht zu den Urnen schreiten. Wie sehr werden sie diese Möglichkeit für einen bundespolitischen Denkzettel nützen?

Nicht gewählt wird in diesem Jahr in der Landeshauptstadt Innsbruck. Dort steht der nächste reguläre Urnengang im Jahr 2024 auf dem politischen Terminkalender. Die Gemeinde Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) wird nach einer Gemeindezusammenlegung (mit Mühlbachl und Pfons) erst am 20. März wählen. Die Bürger der Gemeinde Wängle im Außerfern waren bereits am 9. Jänner zu den Urnen geschritten, da der Gemeinderat dort im Oktober seine Auflösung beschlossen hatte. Und in Musau - ebenfalls im Bezirk Reutte - gab es keinen Wahlvorschlag.

(APA)