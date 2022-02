Marc Carnals "Die Hochzeit" mit Hörspielpreis ausgezeichnet

Das satirische Hörspiel, in dem Christoph Grissemann als Erzähler in Paarreimen durch eine katastrophale Hochzeit führt, wurde zum Hörspiel des Jahres gekürt.

Marc Carnals satirisches Stück "Die Hochzeit" ist vom Ö1-Publikum zum Hörspiel des Jahres gekürt worden. Bei der live übertragenen Hörspiel-Gala des Kultursenders am Freitagabend erhielt das in Paarreimen gefasste Werk den renommierten Publikumspreis. Der Kritikerpreis für das beste Originalhörspiel indes ging an "Manifest 58 / IRGENDWOHER" von FALKNER. Und schließlich durfte sich Alma-Seidler-Ring-Trägerin Regina Fritsch über die Ehrung als Schauspielerin des Jahres freuen.

Wer "Die Hochzeit" mit Christoph Grissemann als Erzähler nachfeiern respektive nachhören möchte, für den bietet sich bereits am Samstag ab 14 Uhr in Ö1 abermals die Gelegenheit. "Manifest 58 / IRGENDWOHER" geht am Sonntag ab 23 Uhr erneut durch den Äther. Hier steht der junge Ivan im Mittelpunkt, der durch eine albtraumartige Szenerie wandelt, nachdem er seine Eltern getötet hat.

Wer eher im Besitz einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne ist, für den stehen am 5. März ab 14 Uhr die Siegerprojekte des Kurzhörspielwettbewerbs "Track 5" am Programm. Hierbei wurden zehn von 175 Einreichungen ausgewählt. Und schließlich war Ö1 heuer erstmals Gastgeber für die Auszeichnung zum "Hörspiel des Jahres" durch die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste. Hierbei wurde die WDR-Produktion "Nagelneu" der beiden Berliner Hendrik Quast und Maika Knoblich gekrönt, bei der ein Nagelstudio Ausgangspunkt für eine Menschheitsreflexion ist.

(APA)