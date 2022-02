Äußerst emotionale Ukraine-Solidaritätskundgebung in Wien

Eine Demonstration gegen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am Samstag am Platz der Menschenrechte in Wien.

Die "ruhigen Tage von Botschaft und russischem Business“ seien vorbei, betonten ukrainische Aktivisten. Auch Kritik an Österreich wird laut: "Wir sterben, weil ihr 2014 bereit wart, mit Putin zu sprechen.“

Mehrere tausend Menschen haben am Samstagnachmittag am Wiener Platz der Menschenrechte gegen Russland und jenen Krieg in der Ukraine protestiert, den der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar angeordnet hatte. In äußerst emotionalen Reden erklärten Aktivisten der ukrainischen Diaspora mit Tränen in den Augen, dass die Ukrainer sich nie mit einer russischen Besetzung ihrer Heimat abfinden würden.

Man werde nun jeden Tag hier stehen, bis Frieden in der Ukraine herrsche, rief eine Aktivistin in ihr Mikrofon. Sie wandte sich an "Putinversteher" und Unterstützer der Politik des Kreml. "Wir können es nicht zulassen, dass die Mörder des Putinregimes unter uns leben", sagte sie.

In einer Rede auf Russisch forderte die Diaspora-Vertreterin anwesende russische Staatsbürger auf, ihre Verwandten in Russland anzurufen, damit sie in ihrer Heimat auf die Straße gehen. Schweigen sei nun Teilhabe, erklärte sie. Der russischen Botschaft sowie russischen Firmen in Österreich kündigte sie an, dass ihre ruhigen Tage gezählt seien.

Kritik an Österreich

Massive Vorwürfe erhob eine gebürtige Ukrainerin gegen die österreichische Außenpolitik. Die Tatsache, dass Österreich den russischen Präsidenten 2014 als erstes EU-Land nach der Annexion der Krim empfangen habe, habe Wladimir Putin gezeigt, dass er das machen darf. "Wir sterben, weil ihr bereit wart mit ihm zu sprechen", erklärte sie.

Inhaltlich scharf, jedoch weniger emotional waren am Samstag die Reden österreichischer Politiker. "Ganz Wien steht hinter der Ukraine. Dieser Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist unvorstellbar und schwer zu ertragen", sagte der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos). Das wichtigste Recht sei das Recht auf Frieden und Leben, sagte der Menschenrechtssprecher der SPÖ im österreichischen Parlament, Harald Troch. Wie praktisch alle Rednerinnen und Redner schloss er seine Rede mit "Slawa Ukrajini" - "Ruhm der Ukraine".

Versammlungen auch in Graz und Linz

Mehrere Hundert Menschen haben sich Samstagnachmittag auch am Grazer und Linzer Hauptplatz zu einer Solidaritätskundgebung zur Lage der Ukraine zusammengefunden.

In Graz schwenkten die Teilnehmer schwenkten Fahnen mit den ukrainischen Landesfarben gelb und blau sowie die Europa-Flagge, hielten Schilder mit "Stop Putin" hoch und baten um Hilfe und Spenden für die Bevölkerung in der Ukraine. Die Polizei schätzt, dass bis zu 500 Menschen daran teilgenommen haben.

"Save Ukraine", "No War" und "Putin Terrorist" war unter anderem auf den Schildern zu lesen. Mehrere Redner, darunter auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Neos-Gemeinderat Philipp Pointner, wiesen auf die dramatische Lage in der Ukraine hin. Andere wiederum baten um Spenden: "Jede Hilfe zählt." Für die bisher gefallenen Opfer des Krieges wurde auch eine Schweigeminute abgehalten. Insgesamt verlief die Kundgebung friedlich. Im Publikum waren auch Grünen-Landessprecherin Sandra Krautwaschl und Abgeordneten-Kollege Georg Schwarzl.

Bereits am Freitagabend hatte das Landtagspräsidium in der Steiermark auf die Situation in der Ukraine reagiert. Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP) sei tief bestürzt über den militärischen Angriff auf die Ukraine und sagte: "Solidarisch stehen wir zu den Opfern, all den flüchtenden und verängstigten Menschen in der Ukraine und hoffen trotz aller Befürchtungen auf eine mögliche Deeskalation dieser Auseinandersetzung." Als Zeichen der Solidarität wurde das Grazer Landhaus blau-gelb beleuchtet. Das Grazer Rathaus war unter anderem mit der ukrainischen Fahne beflaggt.

In Linz dürften laut Polizei rund 900 Menschen auf dem Hauptplatz zusammengekommen sein. Der Verein "Ukrainians in Linz and Upper Austria" hatte die - friedlich verlaufende - Veranstaltung organisiert. "Nur gemeinsam können wir uns der russischen Aggression widersetzen und den Krieg stoppen", lautete der Aufruf. In Linz lebende Ukrainerinnen und Ukrainer baten die europäischen Staaten um Unterstützung für ihr Heimatland.

(APA)