Bei den Verlassenen von Severodonetsk

Drucken

Hauptbild • Der 44-jährige Pavel Koriansky wurde im Jahr 2014 ernsthaft am Bein verletzt und lebt nun in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Svetogorsk. • (c) Alfred Hackensberger

In der Ostukraine bilden sich seit dem russischen Einmarsch am Donnerstag lange Fluchtkonvois. Aber nicht alle wollen ihre Heimatstädte verlassen. Ein Besuch in einem Landstrich, der schon acht Jahre mit dem Krieg lebt.

„Ich dachte, es sei ein Traum, ein großes Feuerwerk vielleicht“, erzählt Lara. „Ich zog die Decke über den Kopf, um einfach nur weiterzuschlafen.“ Der 37-jährigen Frau mit den langen, nach hinten gekämmten Haaren sticht etwas Röte in die Wangen wie bei einem verlegenen, jungen Mädchen. „Aber natürlich lässt sich die Welt nicht so einfach wegschieben, besonders wenn sie so bedrohlich und gewalttätig ist.“ Es waren die wuchtigen und dumpfen Detonationen mehrerer russischer Raketensprengköpfe, die die Hotelangestellte und alle anderen Bewohner von Kramatorsk am Donnerstag um fünf Uhr morgens aus dem Schlaf rissen.

Die Angriffe zielten auf den Flughafen und Radaranlagen des ukrainischen Militärs. Zeitgleich fanden deckungsgleiche Attacken in zahlreichen anderen Städten im ganzen Land statt. „Am Tag zuvor war alles noch normal und friedlich“, sagt Lara und spielt nachdenklich mit einem Kugelschreiber. „Nun herrscht plötzlich Krieg und niemand weiß, was noch Schreckliches auf uns zukommt.“