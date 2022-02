Der Krieg, der keiner sein darf

Medien in Russland

AFP via Getty Images

Im russischen Fernsehen wird der Überfall auf die Ukraine so gezeigt, wie Putin es will.

Nur eine „spezielle Militäroperation“: Was das russische Publikum über den Einmarsch der eigenen Truppen in der Ukraine (nicht) erfährt.

Tausende, die in Kellern Unterschlupf vor Luftschlägen suchen. Zerstörte Wohnblocks. Verletzte Zivilisten. Flüchtlingsschlangen an der Westgrenze. Das sind die Bilder nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Doch die Russen bekommen sie nicht zu Gesicht. Die Kreml-treuen Medien zeichnen das Bild einer sauberen, raschen und vor allem erfolgreichen „Operation“, zu der Moskau aus Gründen der nationalen Sicherheit genötigt worden sei. Es sind Berichte über eine Invasion, die keine sein darf.

Das einflussreiche Staatsfernsehen, die Nachrichtenagenturen sowie andere Kreml-treue Massenmedien sprechen verklausuliert von einer „speziellen Militäroperation“. Die Medien folgen der Diktion des Kreml: Präsident Wladimir Putin hat in seiner frühmorgendlichen Rede am Donnerstag diesen Begriff vorgegeben. Auch Putin sprach das Wort „Krieg“ nicht aus.

Um die verharmlosende Sprachregelung durchzusetzen, wird die russische Internetaufsichtsbehörde Roskomnadsor bereits als Zensor aktiv: Unabhängige Medien, die in den letzten Tagen von „Krieg“ schrieben, müssten diese Inhalte löschen, hieß es. Sonst drohen ihnen Sperren oder Strafen von bis zu 50.000 Euro.