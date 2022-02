Tyler Perry: Der Produzent im Blumenkleid

(c) Charles Bergmann / Tyler Perry Studios

In „A Madea Homecoming“, dem zwölften Film der beliebten „Madea“-Reihe, schlüpft Tyler Perry wieder in seine berühmteste Rolle.

Tyler Perry ist eine der erstaunlichsten Figuren der US-Unterhaltungsindustrie – und steht im Fokus einer absurden Verschwörungstheorie. Sein neuester Film ist jetzt auf Netflix.

Es ist eine der verrücktesten Verschwörungstheorien, die unter den Anhängern der antisemitischen, ultrarechten QAnon-Bewegung kursieren: Der Amtssitz des US-Präsidenten Joe Biden befinde sich nicht mehr in Washington D.C., heißt es in einschlägigen Facebook-Posts, sondern in Atlanta, auf dem Gelände der Tyler-Perry-Studios, und die derzeitige Regierung sei deshalb nicht nur illegitim, sondern schlichtweg eine Inszenierung.

Man kann das als Wahnvorstellungen einer überschaubaren Gruppe von Freaks abtun – aber dass er überhaupt ins Visier der Verschwörungsparanoiker geraten ist, zeigt, was für eine Stellung sich der schwarze Regisseur, Schauspieler und Produzent Tyler Perry in den vergangenen beiden Jahrzehnten in der amerikanischen Öffentlichkeit erarbeitet hat.