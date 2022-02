Neue Begegnungszone mit zwei neuen Hotels

Im Bereich Petersplatz, Bauernmarkt und Tuchlauben entsteht gerade eine neue Begegnungszone. Dazu kommen zwei neue Hotels, inklusive Restaurants und Schanigärten, die sich auch an die Wiener richten.

Dieser Tage ist es vor allem eins, wenn man einander rund um die Peterskirche in der Wiener Innenstadt begegnet: laut und uneben. Seit Frühling 2019 wird links von der Kirche, in dem einstigen Gebäude der Erste Bank (deren Belegschaft 2015 in den neuen Campus am Hauptbahnhof übersiedelt ist) gebaut.

Im Juli soll hier – in drei verbundenen historischen Gebäuden – ein Luxushotel der internationalen Kette Rosewood eröffnen. Die Straßen rund um die Peterskirche erinnern derzeit noch mehr an einen Fleckerlteppich. Der Gehsteig ist provisorisch mit Holz verlegt, bei der Milchgasse sind ein paar Archäologen damit beschäftigt, Fotos von historischen Funden zu machen. Und in der Freisingergasse haben bereits die Arbeiten an der Oberfläche begonnen. Auch hier ist ein neues Hotel im Entstehen. Im April eröffnet die Lenikus GmbH ihr Hotel The Leo Grand.