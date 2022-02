Hans Nittnaus, der Komponist im Weingarten

Eigentlich wollte er Pianist werden. Stattdessen wurde Hans Nittnaus einer der besten Winzer des Landes. Nun nimmt er wieder Klavierunterricht.

Fast macht es den Eindruck, als wäre er nur ein Zaungast. Hans Nittnaus hält sich dezent im Hintergrund, während Sohn Martin die Gäste in der Nitsch Foundation in der Wiener City begrüßt. Präsentiert wird der „Merlot Blaache 2017“. Es ist der bis dato letzte große Wurf des Weinguts aus Gols. Das Etikett entwarf Maler Hermann Nitsch. Die Veranstaltung erinnert mehr an eine Vernissage als an eine Weinkost.Es passt zu Nittnaus. Weinbauer wollte er eigentlich nie werden. „Aber früher wurdest du auch nicht gefragt“, erzählt er. Der Vater steckte ihn in die Weinbauschule in Klosterneuburg. Als der Bub mit 19 die Matura geschafft hat, bekam er den Kellerschlüssel in die Hand gedrückt. „Das ist jetzt deine Arbeit.“

Seit mittlerweile 47 Jahre macht Hans Nittnaus also Wein. Anfangs widerwillig. Er spielte Gitarre. Seine Leidenschaft war aber das Klavier. „Ich war der Älteste im Klavierunterricht“, erinnert er sich. Doch er war auch der Eifrigste. Tagsüber im Weingarten, ab sieben Uhr abends am alten Piano. Oft übte er bis weit nach Mitternacht. Mit 22 schaffte er die Aufnahmsprüfung am Wiener Konservatorium. Doch schnell wurde ihm klar: Für die große Musikerlaufbahn reicht es nicht. Dafür lernte er die Boku-Studentin Anita kennen. „Plötzlich war für mich klar: Mit dieser Frau wird das was mit dem Weingut“, erzählt der Burgenländer schmunzelnd.