Schnapszahlen für den Einmarsch

Oder: Warum Diktatoren abergläubisch sind und viele Festnetztelefone brauchen.

Der 22.02.2022 also. Tatsächlich. Solche Daten sind ja hauptsächlich etwas für hoffnungsfrohe Brautpaare (soll sein), überhitzte Hip-Hopper (Kanye „Ye“ West) und abergläubische Dikatoren (ziemlich peinlich und wahnsinnig gefährlich). Dabei wird ja ein x-beliebige Datum durch das magische Ereignis besonders und nicht umgekehrt. Aber es braucht eben ein bisschen etwas, um das zu verstehen.

Wladimir Putin versteht nicht nur das nicht. Er braucht Schnapszahlen, um den richtigen Zeitpunkt auszumachen, um in unschuldigen Nachbarländern einzufallen. Dazu auch einen ganzen Haufen veralteter Festnetztelefone auf seinem Antiquitäten-Schreibtisch. Wozu man diese altmodische Ausrüstung am 22.02.2022 noch brauchen könnte (Standleitung in die Küche? Ins Straflager? Ins Lenin-Mausoleum?), weiß wahrscheinlich nicht einmal der graue Diktator. Wahrscheinlich, um die engsten Berater anzurufen, die zwar im gleichen Raum mit dem russischen Präsidenten sitzen, aber so weit weg, dass ein Telefon notwendig ist, um sich zu verständigen. Und freie Wahlen kann man so natürlich nicht riskieren. Wer sollte diesem Setting seine Stimme geben?