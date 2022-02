Der Volkswiderstand von Kiew

Wie eine Wunde klafft ein großes Loch in diesem Wohngebäude in Kiew nach einem Raketentreffer am Samstagmorgen.

Die ukrainische Armee stemmt sich gegen die russische Übermacht – und erzielt dabei kleine Erfolge. Moskau kündigt eine große Offensive an. Aus dem Westen sollen bald neue Waffenlieferungen kommen, um die Verteidiger zu stützen.

Am dritten Tag des Krieges wurden die Geschichten der Helden erzählt. Da ist der junge ukrainische Soldat Vitaly Shakun Volodymyrovich, der sich selbst und eine Brücke nahe der Stadt Khershov vor den Augen seiner Kameraden in die Luft sprengte, um den Vormarsch der russischen Panzer noch etwas länger aufzuhalten. Da ist die Legende der 13 ukrainischen Soldaten, die sich weigerten, eine kleine Insel an die Russen zu übergeben, und mit den Worten „Fick dich, russisches Kriegsschiff!“ in den Bombentod gingen. Da sind die Bilder von den jungen wie alten Männern und vereinzelt auch Frauen, die in der belagerten Hauptstadt Kiew anstehen, um sich ein Sturmgewehr für den Straßenkampf in die Hand drücken zu lassen. Sie sagen, sie seien Computerprogrammierer und Schauspieler. Menschen, die mit dem Krieg eigentlich nichts zu tun haben.

Und da ist Wolodymyr Selenskij, der ehemalige Fernsehkomiker, der vor knapp drei Jahren zum ukrainischen Präsidenten gewählt wurde – und nun zur Ikone des Widerstandes seines Landes geworden ist. Dem Kreml gilt der 44-Jährige als Bösewicht, er wird von Moskau als Nazi beschimpft. Dabei stammt er aus einer jüdischen Familie. In der Krise wuchs er nun zum ukrainischen Nationalhelden.