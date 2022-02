Odessa – Zwischen Krieg und Riviera

Drucken

Hauptbild • Odessas 192 Stufen, die durch Sergej Eisensteins Film zum Mythos wurden. • Getty Images/Culture Club

Der Name der ukrainischen Stadt Odessa klingt wie ein Mythos aus ferner Zeit. Jeder assoziiert etwas anderes damit. Viele Völker haben hier ihre Spuren hinterlassen, nicht nur Russen oder Ukrainer. Odessa als Grenzland der Kulturen gehört vor allem sich selbst, ist nicht für totalitäre Machthaber.

Die Themen, die in Odessa vor 200 Jahren diskutiert wurden, wirken tagesaktuell: Es ging um die bedrohte nationale Identität, die Würde der Selbstbestimmung, die Freiheit, Partner und Bündnisse autonom zu wählen. Es waren griechische Patrioten, die damals im russischen Odessa eine Geheimgesellschaft gründeten, den „Freundschaftsbund“ („Filiki Eteria“). Die Mitglieder wollten Mittel und Unterstützer für den nationalen Aufstand gegen die osmanische Herrschaft über Griechenland sammeln. Das mediterran wirkende Odessa wurde so zu einer Wiege des griechischen Unabhängigkeitskampfes, hier entstand der intellektuelle Unterbau des Aufstands. Das alte Gebäude der Filiki Eteria, heute Sitz der Griechischen Kulturstiftung, wurde zu einem Museum.

Die Griechen sahen die Stadt als Ableger der Levante und Grenzland zwischen den Kulturen. Schon in der Antike siedelten sie an den Küsten des Schwarzen Meeres, das sie pontos euxeinos, „gastfreundliches Meer“, nannten, der römische Dichter Ovid wurde hierher in die Verbannung geschickt. Im Lauf der Geschichte kamen hier neben den ukrainischen und russischen viele Stränge zusammen, italienische, französische, deutsche, jüdische usw.



Verliebter Puschkin. Es gibt auch Reisende, die als Literaturpilger hier landen: wegen Alexander Puschkin oder Isaak Babel. Beide haben hier Denkmäler, Puschkins Standort zeugt von mangelnder Sensibilität. Er blickt nämlich über den Primorskij-Boulevard auf den Platz, wo einst der Palast des Gouverneurs der Stadt, Michail Woronzow, stand. Der Mann rieb sich damals auf für die Stadt, sorgte für Begrünung und Trinkwasser, kümmerte sich um das Gedeihen des Hafens und vernachlässigte dabei seine blutjunge Ehefrau.