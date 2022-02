Wo in Wien Sake getrunken wird

Langsam werden auch hierzulande die Lokale und Geschäfte, die Sake führen, mehr.

Sake galt in Österreich lange als etwas Exotisches, das maximal unter Japan-Kennern getrunken wird. Gehört hat man zwar schon von dem sogenannten Reiswein, der kalt oder manchmal auch warm getrunken wird – um die Sache noch komplizierter zu machen, vielleicht sogar aus den rechteckigen Holzbechern, wie es traditionell in Japan in einfachen Sake-Schenken gemacht wird. Aber so wirklich präsent war Sake lange nicht.

Langsam aber sicher werden aber auch in Wien die Adressen mehr, an denen Sake in größerer Auswahl ausgeschenkt oder verkauft wird und das Getränk auch erklärt wird. Immerhin ist der Geschmack des vergorenen Reisgetränks für an Wein und Bier gewöhnte Gaumen eher ungewöhnlich.