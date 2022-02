Ulrich Wickert: „Dieser Hass war immer schon da“

Der deutsche Journalist und Fernsehstar Ulrich Wickert erklärt, warum ihm die öffentliche Stimmung in der Pandemie nicht so schlimm vorkommt. Der Unmut sei schon früher aus dem „Frust junger Leute“ gekommen, nicht von links oder rechts. Die österreichische Politik empfindet er als Krimi, die „Herrschenden von Silicon Valley“ sind ihm unangenehm.

Herr Wickert, wie betrachten Sie die seltsam aufgeheizte öffentliche Stimmung in der Pandemie?

Ulrich Wickert: Das Bedauerliche ist, dass viele Leute nicht bedenken, was schon einmal war. Wenn Sie in den Sechzigerjahren ein Sozialdemokrat waren und Ihren Ortsverein bei sich tagen ließen, konnte es sein, dass Ihr CDU-Hauseigentümer Ihnen gekündigt hat. Damals gab es unglaublichen Hass. Es entstand die NPD. Manchen war die nicht rechts genug, also kam die Aktion Widerstand. Das waren Dinge, die vergleichbar sind mit jetzt – wenn nicht sogar schlimmer.

Sie haben in Ihrer Studentenzeit recherchiert, welcher Ihrer Professoren bei den Nazis gewesen war.

Ich bin dann fast rausgeflogen deswegen. Da gab es für mich irrsinnige Sachen: Der Leiter des luftfahrtmedizinischen Institutes war ein Professor, der mit Mengele (Josef, Anm.) zusammen Menschenversuche im KZ gemacht hat. Das muss man sich vorstellen! Der war Professor an der Uni! Gut, durch die Aktion, die wir gemacht haben, musste er gehen. Aber er blieb der Berater der Lufthansa. Das war eine Zeit damals, die ganz anders geprägt war.