Wie uns wenig Plastik viel Hüftspeck beschert

Hauptbild • Über Nahrung, Wasser und Luft nimmt der Mensch etwa fünf Gramm Mikroplastik in einer Woche in sich auf • (c) imago/Westend61

Über Nahrung, Wasser und Luft nimmt der Mensch etwa fünf Gramm Mikroplastik in einer Woche in sich auf – nimmt davon an Gewicht zu und wird hormonell unausgeglichen. Die Balance zurückbringen soll die Aromatase-Diät.

Der Sage nach verwandelte sich alles, was Midas berührte, in Gold. Der Stein, den er aufhob, die Trauben, die er zu essen gedachte, sogar seine Tochter, die er umarmte. Aus einem göttlichen Geschenk wurde ein Fluch, an dem der König drohte zugrunde zu gehen. Eine ähnliche Tragik ortet Peter Frigo. Wobei der Endokrinologe nicht das gelbe Metall zum Gegner hat, sondern Kunststoff: „Plastik macht uns hormonell unausgeglichen – und damit dick.“

Dabei begann alles märchenhaft: Mit der Entwicklung von Plastik gingen eine Reihe von Erleichterungen einher. Es ist kostengünstig, leicht und – je nach Herstellungsart – elastisch oder stoßfest. Ermöglicht wird das seit etwas mehr als 110 Jahren durch die Umwandlung von Erdöl in synthetische Polymere. Seither können Blutkonserven steril verpackt, Lebensmittel frisch gehalten, Müllsäcke im Akkord produziert werden. Und einiges mehr.