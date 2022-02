Die Ruhe vor dem Sturm

Die Lage in Kiew ist angespannt. Die ukrainischen Soldaten sind nervös. Sie fürchten an jeder Ecke könnten russische Undercover-Einheiten oder Saboteure lauern. Dabei war es am Samstag vergleichsweise ruhig in Kiew.

Es klafft ein riesiges Loch in den letzten Stockwerken des 29-stöckigen Hochhauses am Lobanowski Platz in Kiew. Eine russische Rakete hat am Samstagmorgen um 8 Uhr die Eckwohnungen von drei Etagen völlig zerstört. Noch am frühen Nachmittag steigt weißer Rauch auf und der böige Wind reißt Trümmer in die Tiefe. Hinter dem Haus laufen plötzlich Polizisten auf einen Spielplatz und stellen einen Verdächtigen. „Auf die Knie und Hände hinter den Kopf“, brüllt einer der Polizisten, während sein Kollege mit gezückter Pistole bereitsteht. Ein junger Mann wird kurz nach Waffen durchsucht. Danach darf er aufstehen und wird abgeführt. Auf dem Weg zum Polizeiwagen beteuert er, dass er in dieser Gegend wohnt. Aber die Polizisten wissen, wie sie sagen, dass er erst einen Tag vor Kriegsbeginn in die Ukraine eingereist ist. Zudem soll es Hinweise geben, dass der Verdächtige konspirative Nachrichten verschickt und Ortsmarkierungen im Viertel angebracht hat. Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, bleibt unklar.

Die Waffen im Anschlag