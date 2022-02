Andrang zum Karneval: Venedig begrüßt wieder Touristen

Der "Carnevale di Venezia" verwandelte die Stadt in den Jahren vor der Pandemie im Februar in einen Schauplatz der Straßenkunst mit Tanzshows, Konzerten, Ausstellungen, Musik, Filmen und Vorführungen.

Der Karneval lockte am Wochenende nach Angaben der Behörden 53.000 ausländische Touristen an. Unter ihnen auch viele Österreicher.

Der Fasching lockt viele Touristen nach Venedig. 98.000 Menschen tummelten sich am Wochenende bei Sonnenschein in den Gassen der Lagunenstadt. Dichtes Gedränge herrschte besonders auf den Plätzen, wo die Venezianer in ihren traditionellen Karnevalskostümen Feste und Bälle veranstalteten.

Der Karneval lockte nach Angaben der Behörden 53.000 ausländische Touristen, vor allem Franzosen, Spanier, Deutsche und Österreicher an. Die Parkplätze waren ausgebucht, und viele Besucher entschieden sich für den Zug, um nach Venedig zu gelangen.

Kleinere Vorführungen und Puppenspiele fanden über das Zentrum verteilt statt, sodass es zu keinem Gedränge kam. Auf Massenveranstaltungen wie den traditionsreichen "Flug des Engels" vom Glockenturm des Markusdoms wurde verzichtet, um die Gefahr von Corona-Ansteckungen zu vermeiden.

Arlecchino und Brighella mischen sich unter die Menge

Besonders beliebt sind die "klassischen" Masken und Motive des 17. Jahrhunderts, nicht selten "Produkte hoher Schneiderkunst", wie eine Venezianerin nicht ohne Stolz meinte. Dazu gehören etwa der bunte Arlecchino, der verschlagene Schurke Brighella oder der "dottore", der Pestarzt mit der Schnabelnase. Feste wurden in dieser Faschingszeit hauptsächlich in den Palazzi abgehalten.

