Wie ist die militärische Lage in der Ukraine?

In der Südukraine weitet sich der tags zuvor bereits abgezeichnete Kollaps der ukrainischen Verteidigung aus. An der Ostfront drangen die Russen an mehreren Stellen in die Millionenstadt Charkow ein. Der Versuch einer Einschätzung der Situation.

Die militärische Lage in der Ukraine begann sich ab Samstag immer deutlicher zuungunsten der Ukrainer zu entwickeln. Die Lage ist zwar nur bruchstückhaft erkennbar, aber es schält sich heraus, dass sozusagen ein „Knackpunkt“ überschritten ist und die russische Armee durch Zuführung von operativen Reserven und mancherorts schnelle Reparatur oder Umgehung zerstörter Verkehrsverbindungen (Brücken) an Fahrt gewinnt. Eine vorsichtige Einschätzung der Situation - mit Stand Sonntagmorgen.