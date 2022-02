Mann klettert auf das Wiener Riesenrad

Zeugen hatten den waghalsigen Kletterer beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Er wurde in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert.

Ein Mann ist am Samstag gegen 20.50 Uhr auf das Wiener Riesenrad geklettert. Nachdem er, auch mithilfe der Wega, wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte, begann er zu toben und ließ sich nicht mehr beruhigen, berichtete die Polizei am Sonntag. Laut Wiener Berufsrettung verweigerte der etwa 20- bis 30-Jährige jede Versorgung und wurde in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert.

Zeugen hatten den waghalsigen Kletterer beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr und die Spezialkräfte (Seiltechniker) der Wega sprachen sich ab, letztere brachten den Mann, nachdem er großteils selbst wieder herabgestiegen war, von den letzten Metern in Sicherheit. Seine Identität stand auch am Sonntag nicht fest.

