Der verrückte Kursverlauf der Technologieaktien

Sind Technologieaktien der neue sichere Hafen? Sie legten zu, als die Kurse weltweit in die Tiefe rasselten. Streuung hat sich wieder bewährt.

Sind US-Technologieaktien neben Gold und Staatsanleihen zu einem sicheren Hafen geworden, in den Anleger in schwierigen Zeiten fliehen? Diesen Eindruck konnte man am Donnerstag fast gewinnen, als Russland in der Ukraine einmarschierte. Aktien, vor allem russische, aber auch solche aus Österreich, stürzten tief ab. Die meisten Börsenindizes färbten sich tiefrot.



Der technologielastige US-Aktienindex Nasdaq 100 rutschte zunächst gar in einen Bärenmarkt. Er kam bei mehr als 20 Prozent unter seinem November-Rekordhoch zu liegen. In der Spitze waren es gar 22 Prozent. Bereits in den Monaten davor hatten Technologieaktien überdurchschnittlich heftig Federn lassen müssen, weil in den USA mehrere Zinserhöhungen ins Haus stehen. Und so etwas bedeutet, dass zukünftige Gewinne stärker abgezinst werden und das Unternehmen gegenwärtig weniger wert ist. Besonders schwer erwischte es kleinere Technologiefirmen, die derzeit noch keine oder nur geringe Gewinne schreiben.