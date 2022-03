Sichere Häfen für Anleger – gibt es so etwas?

Staatsanleihen, Gold oder Franken können in Krisenzeiten Verluste abmildern. Aber nur ein bisschen.

Wien. Am Donnerstag, als Russland die Ukraine überfiel, stürzte die russische Börse um 50 Prozent ab, andere Aktienbörsen gerieten ebenfalls in den Abwärtssog. Am gleichen Tag kletterte der Goldpreis in Euro auf ein Rekordhoch. Ebenso stiegen Dollar und Schweizer Franken zum Euro. Doch auch der Silberpreis zog kräftig an und der Ölpreis verteuerte sich auf einen Stand, den er zuletzt 2014 hatte. Doch was schützt nun wirklich in Krisenzeiten? Ein Überblick über mögliche sichere Häfen:

► Staatsanleihen: Bei Staatsanleihen hat man die Qual der Wahl. Nimmt man etwa solche aus Schwellenländern, bekommt man zwar höhere Zinsen, trägt aber auch ein Währungsrisiko sowie ein Kreditrisiko (dass der Gläubiger zahlungsunfähig wird). Greift man zu Staatsanleihen von Deutschland oder Österreich, erhält man Renditen, die so mager sind, dass sie nicht einmal die Inflation abgelten. Eine Zeit lang waren sie gar negativ, inzwischen liegen sie für zehnjährige Papiere im leicht positiven Bereich. Wer zehnjährige Anleihen bis Laufzeitende hält, dürfte real dennoch verlieren.



In Krisenzeiten neigen die Renditen solcher Anleihen jedoch zum Fallen. Man erhält zwar weiter seinen fixen Kupon (Zinszahlung), kann die Papiere aber vorzeitig mit Gewinn verkaufen, da potenzielle Käufer eine geringere Rendite akzeptieren. Am Donnerstag fiel die Rendite für zehnjährige österreichische Papiere in der Spitze von 0,6 auf 0,47 Prozent, bei deutschen Anleihen von 0,26 auf 0,12 Prozent, stieg dann aber wieder etwas.