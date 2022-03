Bitcoin hat sich seit seinen Anfängen weiterentwickelt

Bitcoin ist längst nicht mehr so volatil wie in den Anfangszeiten, die Zahl der Anwendungsfälle steigt.

Wien. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat Bitcoin in seinem Erholungsversuch ziemlich weit zurückgeworfen. Am Donnerstag voriger Woche ging es zeitweise im zweistelligen Prozentbereich nach unten. Bitcoin testete die Marke von 30.000 Dollar, eine Schwelle, unter die es zuletzt im Sommer 2021 gefallen war. Die Schwelle hielt – vorerst.

Tags darauf machte die größte Kryptowährung die Scharte wieder wett und stieg deutlich – parallel zu den Technologieaktien, mit denen der Bitcoin-Preis seit einigen Wochen stark korreliert. „Bitcoin ist das ultimative Risiko-Asset, und wenn die Stimmung weiterhin positiv bleibt – was sehr wahrscheinlich ist – könnte es nicht lang dauern, bis es die 40.000 Dollar zurückerobert und wir wieder über 45.500 Dollar diskutieren“, schrieb Craig Erlam, leitender Marktanalyst UK & EMEA bei Oanda, in einem Marktkommentar.



Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, als sei Bitcoin nach 13 Jahren noch immer so volatil wie in den Anfangszeiten. Der Preis hat seit dem jüngsten Rekordhoch im November um die Hälfte korrigiert. Nach dem vorangegangenen Rekordhoch 2017/18 hatte der Rückgang 80 Prozent betragen.