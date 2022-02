Wollen EU-Abgeordnete Bitcoin verbieten?

Bitcoin basiert auf dem „Proof-of-Work“-Prinzip, das die Dezentralität, Manipulationssicherheit und Knappheit sicherstellt. Kritiker sehen Bitcoin nur als Stromfresser – und wollen es verbieten.

Wien. Mitten in eine Phase der allgemeinen geopolitischen Unruhe, in der auch Bitcoin in die Tiefe gerasselt ist, platzte vorige Woche noch eine Nachricht, die nichts Gutes für Bitcoin, aber auch nicht für Europa bedeutet.



Das EU-Parlament will – im Rahmen seiner MiCA-Richtlinien zur Regulierung von Kryptowährungen – die Erbringung von Krypto-Dienstleistungen verbieten, die auf „ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismen“ beruhen. Das geht aus einem Kompromissvorschlag des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) hervor, über den das Fachmedium BTC-ECHO zuerst berichtete.

Doch was bedeutet das? Was ist ein „ökologisch nicht nachhaltiger Konsensmechanismus“, und warum sollte das Bitcoin betreffen?



Ein Konsensmechanismus ist ein Verfahren, bei dem alle Teilnehmer des Netzwerks sich auf den gleichen Stand ihres Kassenbuchs (der Blockchain) einigen. Dafür gibt es vor allem zwei Methoden: „Proof of Work“ und „Proof of Stake“. Bei „Proof of Stake“ entscheidet quasi ein Los, welcher Teilnehmer eine neue Transaktion bestätigen darf. Proof-of-Stake-basierte Kryptowährungen sind etwa Cardano oder Solana. Ethereum will künftig auch auf diese Methode umsteigen. Bei „Proof of Work“ hingegen müssen die Teilnehmer bzw. ihre Hochleistungsrechner komplexe Aufgaben lösen. Wer es zuerst schafft, darf einen neuen Block mit Transaktionen bestätigen und erhält eine Belohnung. Die anderen Teilnehmer überprüfen, ob er die Aufgabe richtig gelöst hat. Die bekannteste und größte Proof-of-Work-basierte Kryptowährung ist Bitcoin.

Dezentral und zensurresistent

Proof of Work hat viele Vorteile: Die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgaben verändert sich je nach Anzahl der Teilnehmer so, dass nur alle zehn Minuten ein neuer Block entstehen kann. Wenn also viele Teilnehmer rechnen, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Das stellt sicher, dass Bitcoin ein knappes Gut bleibt. Des Weiteren macht der Proof-of-Work-Mechanismus das Netzwerk wirklich sicher: Ein potenzieller Angreifer müsste mehr Energie aufwenden als alle anderen Teilnehmer zusammen. Proof of Work verhindert auch Machtkonzentration: Nicht der mit den meisten Münzen hat den größten Einfluss im Netzwerk, sondern jeweils der, der die meiste Energie aufbringt. Einflussnahme auf Bitcoin von außen – etwa durch Regierungen und Notenbanken – ist ebenfalls schwierig, da es keinen zentralen Ansprechpartner gibt und die Blockchain selbst unerbittlich ist: Man kann Zahlungen nicht stoppen oder gar rückgängig machen. Man kann Bitcoin allerdings tracken, also nachvollziehen, welchen Weg es gegangen ist. Bitcoin ist somit zensurresistent, aber für das perfekte Verbrechen denkbar ungeeignet. Proof of Work macht Bitcoin zu dem, was es ist: einer völlig dezentralen, manipulationssicheren und knappen Währung. Das macht Bitcoin bei Notenbankern unbeliebt, aber auch bei zentralistischen Regierungen. China etwa ging im Vorjahr ziemlich hart gegen die Bitcoin-Industrie vor und verbannte Miner aus dem Land.