Abwärtstrend mit Auffangnetz

Von den Börsenturbulenzen müssen sich Anleger nicht abschrecken lassen. Selbst in solch einem Umfeld gibt es Investmentchancen.

Wien. Die Schlagzeilen rund um Russlands Angriff auf die Ukraine sorgten für Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Zuvor hatten bereits Zinssorgen zu Schwankungen geführt. Die Inflation steigt und wird vom jüngsten Preisschub bei Energie – ausgelöst durch den Krieg im Osten Europas – vermutlich weiter nach oben klettern.



Angesichts der steigenden Inflation scheint kein Weg mehr an Zinsanhebungen vorbeizuführen, allen voran in den USA. Doch höhere Zinsen verteuern die Refinanzierungskosten für Unternehmen, während die steigende Inflation die Aussichten auf künftig erwartete Gewinne schmälert.



Dieser Umstand trifft insbesondere viele Wachstumsaktien, die meist noch keine Gewinne schreiben. Die negative Entwicklung spiegelte sich auch an der US-Technologiebörse Nasdaq 100 wider. Seit Jahresbeginn hat das Barometer rund 16 Prozent an Wert eingebüßt. Im Vergleich dazu liegt das Minus beim S&P 500 bei rund elf Prozent.



Doch das sind nicht die einzigen Entwicklungen, die Anleger beachten sollten. Auch Europas Gasversorgung rückt angesichts der Krise im Osten Europas in den Fokus. Schon im Dezember schnellte der in Europa gehandelte Großhandelsgaspreis auf mehr als 160 Euro pro Megawattstunde (MWh) – ein Rekordwert. Zuletzt notierte der Preis bei 135 Euro.