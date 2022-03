Kommt 100-jährige deutsche Anleihe?

Österreich hat zuletzt zweimal 100-jährige Anleihen aufgelegt. Nun raten Experten auch Deutschland, das zu tun. Vorteil von so langlaufenden Anleihen ist, dass man sich lang nicht um die Refinanzierung kümmern muss.

Wien/Frankfurt. Österreich hat es getan: Die Republik hat in den vergangenen Jahren zweimal eine 100-jährige Anleihe aufgelegt. Die erste aus dem Jahr 2017 hatte einen Coupon (fixe jährliche Zinszahlung) von 2,1 Prozent, die zweite aus dem Jahr 2020 einen von 0,85 Prozent. Inzwischen werden beide Anleihen zu einer Rendite um die 1,4 Prozent gehandelt.



Nun wird auch in Deutschland über eine solche Möglichkeit nachgedacht: Unabhängige Berater des deutschen Bundesfinanzministeriums regen an, dass der Bund sich von seiner Praxis verabschieden sollte, die Staatsschulden vergleichsweise kurzfristig zu finanzieren. Die Strategie bringe wachsende Risken mit sich, insbesondere im Fall einer Zinswende.

„Die Laufzeit der Schulden sollte maßvoll gestreckt werden, um die Planungssicherheit im Haushalt zu erhöhen und Risken zu mindern“, schreibt der Wissenschaftliche Beirat des Ministeriums in einem Gutachten, das im aktuellen Monatsbericht des Ministeriums auszugsweise veröffentlicht wurde. „Dies ist aktuell zu vergleichsweise geringen Mehrkosten möglich.“