Reits: Das Beste aus zwei Welten

Dividendenjäger aufgepasst: Reits investieren in Immobilien und schütten jährlich 90 Prozent ihres Jahresertrags als Dividende aus. Die Nachfrage bleibt dennoch überschaubar.

Wien. In Krisenzeiten zeigt sich, dass Investments in physische Güter ihre Vorzüge haben: Der Goldpreis steigt so rasant nach oben, wie die Aktienmärkte abfallen, und auch Immobilien sind und bleiben beliebt. Nicht jeder kann sich seine eigene Immobilie leisten, aber zumindest kann jeder in entsprechenden Fonds anlegen. Denn es gibt die Anlageform Real Estate Investment Trust (Reit), welche die Investition in Immobilien auf Basis von börsengehandelten Aktien ermöglicht. In den USA wurde die Anlageklasse schon 1960 eingeführt, in Deutschland erst 2007. Die USA war in diesem Bereich vor allem deshalb ein Vorreiter, da die Papiere von der Regierung stark unterstützt wurden.



Bei Reits handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die Immobilien besitzt, die sie finanziert und zum Teil auch selbst betreibt. Die Haupteinnahmen der meisten Reits umfassen also die Erlöse durch Vermietungen von Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien. Wohnimmobilien sind selten enthalten, die Voraussetzungen dafür sind stark reguliert.



Allgemein sind Reits von hohen Regularien betroffen: Die Fremdkapitalquote darf maximal bei 55 Prozent liegen, es müssen mindestens 90 Prozent des Jahresertrages als Dividende ausgeschüttet werden, und das wirtschaftliche Eigentum muss von einer Mindestanzahl von Personen gehalten werden. Das kann bedeuten, dass ein Reit zum Beispiel mindestens 100 Aktionäre haben muss.



Michael Tegeder von der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate erklärt die Krux mit der hohen Dividendenausschüttung gegenüber der „Presse“: „Für Privatpersonen ist es schön, dass so viel ausgeschüttet wird, aber kleine Unternehmen können damit kaum wachsen. Das erarbeitete Geld kann nicht für weitere Investitionen veranlagt werden, und Unternehmen können sich damit kaum vergrößern.“