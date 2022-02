Mit dem Zug aus dem Krieg

Der Bahnhof des ukrainischen Lwiw am Samstag: Mehr als Hunderttausend Menschen sind bereits vor dem Krieg ins nahe gelegene Polen geflohen.

Mehr als 115.000 Menschen sind in den vergangenen vier Tagen über die polnische Grenze aus der Ukraine geflüchtet. Ein Besuch an einem der Bahnhöfe, an denen sie eintreffen.

Przemysl/Medyka. Die Passkontrolle ist kurz und betont freundlich. Ein Covid-Zertifikat muss man nicht mehr vorzeigen. „Das geht schneller“, sagt ein polnischer Grenzer. Das Gepäck wird oberflächlich kontrolliert. Die Zollbeamtin sucht kurz nach Wodka und Zigaretten.



Und dann stehen die Flüchtlinge aus der Ukraine am kaum beleuchteten Hinterausgang des Bahnhofs in der kalten polnischen Nacht. Volontäre versuchen sie hier abzufangen, bieten Gratisbusfahrten nach Krakau, Wroclaw (Breslau) oder gar Warschau an.