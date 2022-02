Mit dem Zug aus dem Krieg

Mehr als 115.000 Menschen sind in den vergangenen vier Tagen über die polnische Grenze aus der Ukraine geflüchtet. Ein Besuch an einem der Bahnhöfe, an denen sie eintreffen.

Przemysl/Medyka. Die Passkontrolle ist kurz und betont freundlich. Ein Covid-Zertifikat muss man nicht mehr vorzeigen. „Das geht schneller“, sagt ein polnischer Grenzer. Das Gepäck wird oberflächlich kontrolliert. Die Zollbeamtin sucht kurz nach Wodka und Zigaretten.



Und dann stehen die Flüchtlinge aus der Ukraine am kaum beleuchteten Hinterausgang des Bahnhofs in der kalten polnischen Nacht. Volontäre versuchen sie hier abzufangen, bieten Gratisbusfahrten nach Krakau, Wroclaw (Breslau) oder gar Warschau an.



Im Bahnhofsgebäude von Przemysl hat die polnische Feuerwehr eine Mitfahr- und Übernachtungsbörse eingerichtet. Wer will, kann die Handynummer hinterlassen. Selbst Visitenkarten von Arbeitsvermittlern liegen aus. In der Haupthalle des Bahnhofs ist ein riesiger Esstisch aufgestellt. In den Seitengängen werden von orange gekleideten Feuerwehrleuten warme Suppe und Mineralwasser, aber auch Windeln und Kinderspielzeug verteilt.