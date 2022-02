Kommt Taiwan als nächstes Land dran?

Ein Mann fährt mit dem Fahrrad an einer mit Graffiti beschmierten Wand in Taipeh vorbei

China kann aus der russischen Invasion eine wichtige Lehre ziehen: Wie hoch der Preis bei einem Einmarsch in Taiwan wäre.

Peking. Als Russlands Truppen in den Krieg zogen, entbrannte auf Chinas sozialen Medien umgehend eine kontroverse Debatte. Doch während direkte Kritik an Putin weitestgehend zensiert wurde, kommentierte der nationalistische Online-Mob mit einer gehörigen Portion Schadenfreude: Das am meisten geteilte Internet-Meme der letzten Tage zeigt ein Schwein mit der Aufschrift „Taiwan“, das ein anderes Schwein mit der Aufschrift „Ukraine“ dabei zusieht, wie es blutüberströmt geschlachtet wird.





Schon lang vor Beginn des Kriegs argumentierten viele internationale Experten, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Art Blaupause für Chinas Volksbefreiungsarmee wäre.