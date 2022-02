Europa muss auch eine militärische Macht werden

Der russische Überfall auf die Ukraine zeigt deutlich, dass man Autokraten wie Putin mit Wirtschaftssanktionen allein nicht beikommt.

Putins Krieg ist ein Paradigmenwechsel auf so vielen Ebenen, dass diese – man kann es durchaus so bezeichnen – politische Revolution fast untergeht: In Deutschland hat die Bundesregierung die Lieferung von Waffen an die kriegsführende Ukraine beschlossen. Und auch die grünen Mitglieder dieser Regierung haben am Sonntag eine massive Aufrüstung der Bundeswehr um 100 Milliarden Euro unterstützt.



Wenn sogar eine pazifistisch orientierte Partei, die viele Jahre lang jeden in das Heer gesteckten Euro für Verschwendung hielt, auf einmal die Notwendigkeit eines starken Militärs erkennt, dann ist eines deutlich: Europa ist aufgewacht. Nach dem für undenkbar gehaltenen und völlig irrationalen Schritt des russischen Präsidenten ist klar, wohin der Weg führen muss: Die EU kann nicht mehr nur eine Wirtschaftsmacht sein, sie wird auch eine militärische Macht werden müssen.



Dass sie es Jahrzehnte, nachdem der damalige US-Außenminister Henry Kissinger ein wenig verächtlich gemeint hatte, wen er denn anrufen soll, wenn er mit Europa reden wolle, noch nicht ist, ist eines der Versäumnisse der Union. Dabei haben zwei große Europäer die Idee schon früh geboren: Anfang der 1990er-Jahre schlugen der damalige deutsche Bundeskanzler, Helmut Kohl, und der französische Präsident, Francois Mitterrand, die Gründung einer europäischen Armee vor.



Geworden ist es 1995 nur das multinationale, lose Eurokorps – begleitet von spöttischen Berichten, wie denn eine europäische Armee funktionieren könne, wenn man schon Schwierigkeiten habe, die paar Soldaten im Gleichschritt marschieren zu lassen (die Deutschen marschierten mit 114 Schritt pro Minute, die Franzosen mit 95).

Europa hat sich stets darauf verlassen, dass im Verteidigungsfall die Nato bereitsteht. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass man beim Bürgerkrieg in Jugoslawien in den 1990er-Jahren und den Gräueltaten im Kosovo als Zuschauer am Zaun stand. Die EU setzte Arbeitsgruppen ein, dabei wäre es die ureigenste Aufgabe der Union gewesen, bei diesem Konflikt auf dem eigenen Kontinent einzugreifen. Das passierte erst, nachdem die USA der Nato das Okay gegeben hatte (und die Aufgabe auch primär übernahm).



Doch auf die Nato kann man nicht dauerhaft bauen. Sie ist primär ein Instrument der USA. Und es hat Putin in seinem Vorhaben, die Ukraine zu überfallen, vermutlich bestärkt, dass US-Präsident Joe Biden ein Eingreifen der Nato in den Konflikt stets kategorisch ausgeschlossen hat. Zudem weiß man nicht, wie es in den Vereinigten Staaten weitergeht. Schon einmal hat ein ebenso irrationaler Präsident, Donald Trump nämlich, die Nato insgesamt infrage gestellt, hat intern den Austritt der USA aus dem Verteidigungspakt prüfen lassen und sogar den Bündnisfall infrage gestellt. Wer garantiert, dass nach der nächsten Wahl nicht wieder ein America-First-Präsident ins Weiße Haus einzieht, der nur dann seine Verantwortung innerhalb der Nato wahrnehmen will, wenn es auch primär im Interesse der USA ist?

Ein souveräner Staat benötigt ein eigenständiges Militär. Dieses Prinzip sollte ebenso für einen Staatenbund gelten, der nur mit einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und einer gemeinsamen Armee, die diese Politik auch um- und durchsetzen kann, wirklich handlungsfähig ist. Es geht nicht darum, aktiv in den aktuellen Krieg in der Ukraine einzugreifen. Es geht darum, es durch Abschreckung erst gar nicht zu einem solchen Konflikt kommen zu lassen.



Eine ausgestreckte Hand genügt nicht, die andere muss zur Faust geballt sein. Bei Verhandlungen mit Autokraten wie Putin nützt die Wirtschaftsmacht von 450 Millionen Menschen allein wenig, man muss auch ein militärisches Gewicht in die Waagschale werfen können. „Sprich sanft und trage einen großen Knüppel, dann wirst du weit kommen“, lautete 1901 die Empfehlung des einstigen US-Präsidenten, Theodore Roosevelt. Man hatte gehofft, dass eine solche Erkenntnis im Jahr 2022 überholt ist. Wladimir Putin hat uns eines Besseren belehrt.