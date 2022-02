Kämpften Sonderkommandos aus Tschetschenien in Kiew?

Milizenführer soll bei Angriff getötet worden sein.

Kiew. Zuerst war es nur ein Propaganda-Video: Darin war der tschetschenische Kriegsherr, Ramsan Kadyrow, vor seinen vermummten Truppen zu sehen. Er gelobte, Tausende Männer an der Seite der Russen in den Kampf gegen die Ukrainer zu schicken. Am Samstag tauchte ein Video aus einem unbekannten Ort auf, der sich in der Ukraine befinden soll: Ein Soldat hisst eine Flagge mit dem Gesicht des Muftis Akhmat-Khadzi Kadyrow auf einem Tor, am Boden liegt eine Fahne der Ukraine.

Akhmat-Khadzi ist Ramsans Vater, er hatte in den Neunzigerjahren zum Jihad gegen Russland aufgerufen. Der Sohn gilt als exzentrischer Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Dieser wiederum war im Zuge der Tschetschenien-Kriege um die Jahrtausendwende an die Macht gekommen. Ramsan Kadyrow soll Kopfgeld für alle seine Kämpfer versprochen haben, die ukrainische Panzer, Soldaten oder Milizionäre töten.



Unbestätigten Berichten zufolge schaltete die ukrainische Armee bei der Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein tschetschenisches Sonderkommando aus, das offenbar für die Liquidation der politischen Führung ins Land geschickt worden war, so ukrainische Quellen.

Präsidialamt bestätigt Kommando

Dabei sei auch der Kommandant, General Magomed Tuschajew, getötet worden, wie ein Gefangener später verraten habe, berichtete die Zeitung „Ukrainska Pravda“. Laut dem Onlinemedium „Kyiv Independent“ wurden die Angaben mittlerweile auch vom ukrainischen Präsidialamt bestätigt. Die Zerschlagung des Kommandos soll beim umkämpften Flughafen Hostomel im Norden Kiews erfolgt sein.

Bereits im Krieg um die östlichen Regionen Donbass und Luhansk nach der Annexion der Krim-Halbinsel im Jahr 2014 kämpften Tschetschenen in der Ukraine. Etliche von ihnen aber an der Seite der ukrainischen Armee, die sich gegen die pro-russischen Separatisten stellte, die von Moskau gestützt wurden.