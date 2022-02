Macrons beinahe unmögliche Mission

Auch nach dem Kriegsausbruch setzt der französische Präsident Emmanuel Macron seine Telefondiplomatie fort. Auf das Risiko hin, dass ihm ein Scheitern als persönliche Niederlage angekreidet werden kann.

Paris. Noch vor ein paar Tagen wurde in Paris über Emmanuel Macrons intensive Vermittlungsbemühungen gespottet. Frankreichs ehrgeiziger Staatschef strebe da wohl einen Friedensnobelpreis an, hieß es im Klatsch.



Diesen Kritikern ist seither das hämische Lachen über die vergeblichen Anstrengungen, einen militärischen Konflikt noch abzuwenden, definitiv vergangen. Dafür ist die Bedrohungslage zu ernst. Und wer kann es Macron zum Vorwurf machen, dass er es wenigstens versucht, den russischen Staatschef zur Räson und an den Verhandlungstisch mit dem ukrainischen Amtskollegen zu bringen?