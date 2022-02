Roman Abramowitsch: Putins Fußballmanager im Abseits

Seine Übernahme des FC Chelsea veränderte die Fußballwelt, doch nach dem teilweisen Rückzug von Klubbesitzer Roman Abramowitsch herrscht nun Unklarheit an der Stamford Bridge.

Den Krieg in der Ukraine erwähnte Roman Arkadjewitsch Abramowitsch bei seinem Rückzug mit keiner Silbe. „Ich glaube, dass die Treuhänder derzeit in der besten Position sind, sich um die Interessen des Vereins, der Spieler, der Mitarbeiter und der Fans zu kümmern“, teilte der Oligarch mit, als er am Wochenende die Verwaltung seines Fußballklubs FC Chelsea an die Treuhänder der Vereinsstiftung abgab.

2003 hatte der gebürtige Russe den Londoner Traditionsverein übernommen – es war der Auftakt für den Ausverkauf der Premier-League-Klubs, der die Fußballwelt nachhaltig veränderte und in den Engagements von Abu Dhabi (Manchester City) und Saudiarabien (Newcastle) gipfelte. Die Behauptung, dass Abramowitsch, seit jeher ein Vertrauter von Wladimir Putin, Chelsea damals auf Geheiß des russischen Präsidenten gekauft hätte, ließ der 55-Jährige zuletzt gerichtlich verfolgen.