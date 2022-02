Anna Netrebko, Valery Gergiev, der Krieg und klare Worte

Künstler appellieren lieber an die völkerverbindende Kraft ihrer Arbeit. Kann man sie zu Brandreden gegen ihre Brötchengeber zwingen?

Nun hat sich auch Anna Netrebko zum Ukraine-Krieg zu Wort gemeldet. Die Diva beginnt ihr Statement mit einem beherzigenswerten Satz: „Ich habe mir etwas Zeit genommen, um nachzudenken. Denn ich glaube, die Lage ist zu ernst für unbedachte Kommentare.“



Vielleicht ist es dieser Satz, der ins Stammbuch manch westlicher Politiker und Kulturveranstalter gehört, die zuletzt in seltener Einigkeit Netrebkos künstlerischen Mentor Valery Gergiev unter Druck gesetzt haben: In New York bestand die Leitung der Carnegie Hall darauf, den Dirigenten anlässlich des Gastspiels der Wiener Philharmoniker durch den Musikchef der Metropolitan Opera zu ersetzen, in Mailand ließ der Bürgermeister verkünden, Gergiev dürfe nie mehr an der Scala dirigieren, wenn er nicht klare Worte gegen Vladimir Putin fände; und der Münchner Oberbürgermeister tat es seinem italienischen Kollegen gleich und ließ ausrichten, die Münchner Philharmoniker würden widrigenfalls auf den Chefdirigenten Gergiev hinfort verzichten.



Da nicht anzunehmen ist, dass Anna Netrebko ihre Aussage gemacht hat, ohne zuvor ihren Freund und Förderer kontaktiert zu haben, ja wohl auch höhern Orts in Moskau ihre Worte wägen ließ, darf niemand verwundert sein, wenn sie ihre Aussage mit einem Appell schließt, der sich unausgesprochen direkt auf die Attacken gegen Gergiev bezieht: „Es ist nicht in Ordnung, Künstler oder andere öffentliche Persönlichkeiten zu zwingen, ihre politische Meinung zu äußern und damit ihr Heimatland zu denunzieren.“



Damit spricht sie klar das Dilemma an, in dem der Dirigent steckt. Bezweifelt jemand, dass Valery Gergiev – wie Anna Netrebko im Kern ihres Statements – „gegen diesen Krieg“ ist und möchte, dass die Welt in Frieden lebt? Vielleicht ergeht es ihm wie der Sängerin, die sagt: „Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, deren Schmerz und Leiden mir das Herz brechen.“



Die Netrebko hat dieses Bekenntnis aus freien Stücken gemacht und als Inhaberin eines österreichischen Passes. Wie soll ein Künstler reagieren, der Putins Unterstützung seine einzigartige Position im russischen Kulturleben verdankt, wenn man ihm im Westen mit dem Verlust sämtlicher Engagements bedroht, sollte er sich nicht klar von Putin distanzieren?



Hier stellt sich auch eine juristische Frage: Es gab in der Vergangenheit viele Gründe, Valery Gergiev zu kritisieren, mangelnde Disziplin und unprofessionelles Verhalten gehörten zu den „Delikten“, die jede Vertragsauflösung mühelos gerechtfertigt hätten. Ob das Nicht-Äußern einer politischen Meinung dazugehört?