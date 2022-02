Aus für Wiens kleinste Musicalbühne

Die Theatercouch in Meidling muss sperren. Nun wird die Einrichtung verkauft.

Es war zu Beginn des Lockdowns Ende November, als sich Musicalsänger und Theatercouch-Gründer Rory Six online an sein Publikum wandte: „Ich bin normalerweise der Letzte, der öffentlich gern um Hilfe bittet“, schrieb er auf Facebook, „aber ich glaube, dass wir leider an dem Punkt angelangt sind, wo ich nicht anders kann. Wir brauchen Unterstützung, sonst müssen wir zusperren.“ Die Pandemie hatte Wiens kleinster Musicalbühne hart zugesetzt, doch treue Fans sprangen ein: Dank ihrer Spenden konnte die ausstehende Miete bezahlt werden.



Nun muss die Bühne trotzdem ihr Domizil in einer ehemaligen Drogeriefiliale räumen: „Wir haben am 15. Dezember von unserem Vermieter erfahren, dass wir am 31. Dezember ausziehen sollten, weil er die Räumlichkeit verkauft“, berichtet Six. „Wir haben versucht, mit unseren Anwälten dagegen anzukämpfen, das hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir aus unserer frisch renovierten Theatercouch ausziehen.“ Das Abschiedskonzert hat schon stattgefunden, nun wird die Einrichtung verkauft, weil man keine Möglichkeit habe, sie einzulagern. So sind ab sofort die mit rotem Samt bezogenen Theatersessel zu haben. Zwei Stück gibt es um 85 Euro, drei um 110 Euro. Reservieren kann man sie unter info@theatercouch.at; abzuholen wären sie ab 10. März.



„Wir haben alles versucht, es gibt keine andere Möglichkeit“, sagt Six, der die Bühne in den vergangenen Jahren aufgebaut hat und derzeit in „Cats“ den Alt-Deuteronimus singt. „Wir werden sehen, wo es uns hinführt.“



Immerhin eine gute Nachricht gebe es: Derzeit wird trotz allem „Ein wenig Farbe“ auf Englisch geprobt; das von ihm geschriebene Ein-Personen-Musical, in dem eine Transfrau ihr Leben rekapituliert, hat erfolgreich seinen Weg nach London gefunden und soll dort aufgeführt werden. Und auch für sein Independent-Engagement in Wien gibt Six nicht auf. „Wir werden irgendwie einen Weg finden, wieder was zu machen.“