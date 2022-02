Krieg in der Ukraine: "Aber wenn mein Sohn fällt?"

Verzweifelte russische Familien bitten Kriegsfotografen um Bilder, um vielleicht so ihre Söhne wieder zu finden.

Der Kreml verkauft seinen Krieg gegen die Ukraine als unblutig und steril. Soldatenmütter wissen nicht, wo ihre Söhne stecken – und suchen auf Fotos aus dem Krieg nach ihnen.

Moskau. Drei Wochen, drei elendlange Wochen. Darja Nikolajewa klingt unruhig. „Ich weiß einfach nicht, wo mein Sohn steckt. Wohl in der Ukraine. Verrichtet dort seinen Job.“ Der letzte Anruf von ihrem Jegor sei aus Belarus gekommen, seitdem: Stille. Die 43-Jährige aus einer Industriestadt am Ural wähnt ihren Sohn im „Kampf“. So nennt sie den Krieg, den ihr Land gegen die Ukraine führt. Manchmal greift sie auch auf die euphemistische Bezeichnung „Militäroperation“ zurück, unter der der Kreml seinen Angriff auf das Nachbarland ausführt. „Ich mache mir Sorgen um Jegor. Ich weine.“