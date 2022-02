Wo die sprachlichen Wurzeln des Krieges liegen

Das englische „war“ hat im Deutschen ein paar Verwandte. Und wissen Sie, was Orlog bedeutet?

Es ist ein Wort, das lang weit weg war. Und das jetzt auf einmal in unserer unmittelbaren Nähe sehr präsent ist. Der Krieg. Schauen wir uns den Begriff einmal näher an. Im Althochdeutschen stand krieg für Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit, Rechthaberei und wandelte sich später über Anstrengung und Bemühen zu Widerstreben und Zwietracht, bis es auch den Streit mit Waffen bezeichnete. Wobei es nicht das einzige derartige Wort war. Unter anderem gab es auch die Bezeichnungen Orlog bzw. Urlog, die sich in Grimms Wörterbuch findet und auch etwa zu Orlogsflotte (Kriegsflotte) zusammengesetzt wurde. Möglicherweise steckt dahinter der Begriff *leugh, also Eid oder Schwur, aber auch eine Ableitung von *leugana, also lügen, kursiert als Erklärung. Gehalten hat sich der Begriff bis heute im Holländischen, wo Oorlog das Standardwort für Krieg ist.

Bekannt ist bei uns auch der englische Begriff war – den gab es im Deutschen einst auch, nämlich als Werre, was für Streit, Unruhe und Verwirrung stand – nicht umsonst ist der Begriff auch mit Wirren verwandt. Wenn man genau hinschaut, wird man übrigens auch im französischen guerre und im italienischen oder spanischen guerra eine Verwandtschaft erkennen, die irgendwo beim protogermanischen *werso begann, was für Konfusion und Verwirrung stand. Die Lateiner werden auch noch bellum kennen – das hat sich über einen Umweg bis heute gehalten. Ursprünglich hieß es dvellum – die alte Form schaffte es als duellum irgendwie wieder ins Deutsche. Wo man fälschlicherweise annahm, dass darin ein duo versteckt war. Und so wurde eben der Zweikampf zum Duell. Ein Triell, wie es vergangenes Jahr im deutschen Wahlkampf als Dreikampf geboren wurde, ist also ein sprachlicher Fehlschluss.

Aber egal, hoffen wir, dass wir uns bald wieder vor allem mit dem Wort Frieden beschäftigen können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2022)