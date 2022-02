Luka Lochoshvili, der Held vom Verteilerkreis

Der Georgier war Ersthelfer, als Austrias Georg Teigl das Bewusstsein verlor – und trat für Frieden in der Ukraine ein.

Sportlich war es für den Wolfsberger AC ein Sonntag zum Vergessen. Die 0:1-Niederlage bei der Austria wäre allemal zu verhindern gewesen, das Tor von Alexander Grünwald (57.) aber sollte das einzige des Abends bleiben. Auch, weil die Gäste in Person von Michael Liendl in der Schlussphase gleich zwei Elfmeter verschossen respektive Austria-Torhüter Patrick Pentz sie pariert hatte. Der Elfmeter wurde wiederholt, nachdem mehrere Austrianer zu früh in den Strafraum gelaufen waren.

Die sich anbahnende Niederlage rückte kurzzeitig völlig in den Hintergrund, als Luka Lochoshvilis Gegenspieler, Georg Teigl, bei einem Zweikampf unglücklich mit dem Knie am Kopf getroffen hatte. Teigl verlor dabei das Bewusstsein, verschluckte offensichtlich seine Zunge. Lochoshvili war mit Teamkollegen Christopher Wernitznig als Ersthelfer zur Stelle. Die Austria-Spieler dankten es ihm, nach dem Spiel machte sich der Georgier mit einer Botschaft auf einem Shirt für Frieden („Stand with Ukraine. Stay strong“) stark. (cg)