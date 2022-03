Was man über den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wissen muss

Wolfgang Sobotka in jenem Saal, in dem der U-Ausschuss zum Ibiza-Video stattgefunden hat.

Am 2. März beginnt der neue Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder, kurz: der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Die erste Auskunftsperson ist Kanzler Karl Nehammer. Bis Juli sollen problematische Vorgänge innerhalb der ÖVP im Wahlkampf 2019 und danach durchleuchtet werden. Wer hat im U-Ausschuss was zu sagen? Wieso steht Wolfgang Sobotka unter Kritik? Was kann da rauskommen? Neun Fragen und Antworten zum U-Ausschuss.

Schnitt: Aaron Olsacher

Mitarbeit: Klemens Patek

Credit: Martin Fritzl „Ein U-Ausschuss mit Sprengkraft" (PamS, von 27.2.2022)

„Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr.

Gastgeberin/Host: Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/Aaron Olsacher/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.