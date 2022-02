Augenzeuge in Kiew: "Ich muss aufhören. Es ist Luftalarm"

Ein ukrainischer Journalist, der am Tag der russischen Invasion mit seiner Familie von Kiew Richtung Westen geflohen ist, schildert seine Erlebnisse: "Ich glaube noch immer, dass das nicht wahr ist."

"Ich muss aufhören. Es ist Luftalarm", sagt Yevhen, ein ukrainischer Journalist, der am Tag der russischen Invasion mit seiner Familie von Kiew Richtung Westen geflohen ist. Bisher war es im Vergleich zu den Großstädten am ukrainischen Land vergleichsweise ruhig. "Ich höre den Luftalarm hier zum ersten Mal", berichtet er am Sonntagabend am Telefon. Er könne noch nicht glauben, dass jetzt Krieg herrscht, sagt Yevhen: "Ich glaube noch immer, dass das nicht wahr ist."

In der Nacht des Angriffs auf Donnerstag sei er gegen 5 Uhr durch Explosionen geweckt worden. "Ich habe meine Familie geweckt. Wir haben gepackt, alles, was wir mitnehmen konnten, und sind losgefahren." Seine Kinder, fünf und acht Jahre alt, könnten die Lage "überhaupt nicht verstehen". Die Familie lebt jetzt bei der Schwiegermutter. Ob sie dort sicher ist? "Ich weiß nicht", antwortet Yevhen.

Ausgangssperre von 17 Uhr bis 8 Uhr Früh

Der Journalist kann den Aufenthaltsort nicht verlassen. Es herrsche Ausgangssperre von 17 Uhr bis 8 Uhr Früh. Die werde streng kontrolliert. Doch auch abseits dieser Zeiten gehen er und seine Familie nicht auf die Straße. "Wir haben keinen Bedarf, rauszugehen. Wir haben alles eingekauft", sagt er. Man wisse auch gar nicht, wem man trauen könne. In der Bevölkerung gebe es Menschen, die zu Russland helfen. Sie setzen Markierungen an strategischen Gebäuden: Ein roter Kreis mit einem Plus.

Schwere Kämpfe mit russischen Soldaten gebe es in den Großstädten, berichtet Yevhen. Viele Ukrainer melden sich nun freiwillig für den Krieg. Vor den "territorialen Verteidigungen" stünden lange Schlangen an Freiwilligen, sodass es mittlerweile schon einen Aufnahmestopp gebe. Die Waffen für die Bürger reichen nicht aus.

Eine Ukrainerin, der die Flucht in den Westen gelungen ist, ist die Geschichtswissenschaftlerin Olha. Am 24. Februar "bin ich durch die Explosionen vor meinem Haus in Kiew aufgewacht. Ich bekam wirklich Angst und eilte zum Bahnhof. Von dort aus habe ich einen Zug nach Polen genommen", berichtet sie. Mittlerweile ist sie in Sicherheit in Genf. Viele ihre Verwandten und Freunde befänden sich in gefährdeten Gebieten. "Einige können nirgendwo hin, viele haben Angehörige und viele setzen sich zur Wehr."

Sie appelliert, insbesondere an Russen und Russischsprachige, verlässliche Informationen zu verbreiten. "Es ist wichtig, dass die Welt der russischen Propaganda keinen Glauben schenkt." Auch die Maßnahmen des Westens könnten "die zerstörerischen Aktionen Russlands wahrscheinlich nicht verhindern, aber sie können Putins Unterstützung in Russland untergraben". Russland habe keine Hoffnung mehr auf Diplomatie. "Es ist an der Zeit, für all die Unannehmlichkeiten zu bezahlen, die entstanden sind und die noch lange andauern werden", erklärt Olha. "Die Ukraine ist nicht Russland, und Putin wird das begreifen müssen. Man kann ukrainische Städte bombardieren, man kann Millionen von Menschen in die Flucht schlagen, aber die Ukrainer werden nie vergessen, wer sie sind", betont sie.

