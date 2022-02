Erste Group verdoppelt Gewinn und erhöht Dividende

Österreichs größte Bank hat im Vorjahr mit 1,92 Milliarden Euro mehr verdient als erwartet. Der Ukraine-Konflikt werde derzeit noch unabschätzbare Folgen auf dem Kontinent hinterlassen, sagt CEO Bernd Spalt.

Österreichs größtes Geldhaus Erste Group hat dank eines starken operativen Geschäfts und niedrigerer Vorsorgen für faule Kredite 2021 kräftig zugelegt. Unter dem Strich habe sich der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,92 Milliarden Euro mehr als verdoppelt nach 783,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte das in vielen Ländern Osteuropas tätige Institut am Montag mit. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 17,1 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro. Die Bank hat damit die Erwartungen der von ihr befragten Analysten leicht übertroffen, die im Schnitt mit einem Nettogewinn von 1,86 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Aktionäre sollen wie bereits angekündigt für 2021 eine höhere Dividende von 1,60 Euro je Aktie erhalten.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Erste Group ein Kreditwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Beim Provisionsüberschuss werde ein Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich anvisiert. Der Anteil der faulen Kredite (NPL-Quote) sollte unter 3,0 Prozent liegen.

Keine Töchter in Russland

„Die jüngsten Entwicklungen rund um den Krieg Russlands mit der Ukraine schockieren alle, die an die europäische Idee des Friedens, der Demokratie und des Wohlstands glauben. Der Konflikt wird derzeit noch unabschätzbare Folgen auf dem Kontinent hinterlassen – politisch, wirtschaftlich, aber vor allem humanitär. Die Erste Group hat keine Tochterbanken in Russland oder der Ukraine und unser direktes Obligo in diesen Ländern ist gering. Doch die geografische Nähe und tiefe Verbundenheit zur gesamten Region bringen eine humanitäre Verantwortung mit sich. Als Bank im Herzen Europas werden wir den Menschen in der Region mit Unterstützung und Hilfe zur Seite stehen“, erklärte CEO Bernd Spalt.

(APA/Reuters)