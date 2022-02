Börsen tiefrot - Raiffeisen rasselt in den Keller

Der Einmarsch Russlands wird an den Börsen von Kursgemetzel begleitet. Besonders unter Druck sind Banktitel wie die Wiener RBI. Das Raiffeisen-Spitzeninstitut will in der Ukraine weiter alle wichtigen Bankleistungen anbieten.

Die europäischen Börsen sind am Montag mit starken Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stxoxx-50 hielt gegen 9.25 Uhr mit einem Minus von 2,35 Prozent bei 3.877,24 Punkten. Der deutsche Dax büßte im Frühhandel 2,12 Prozent auf 14.259,01 Punkte ein. Moderater fielen die Verluste in London aus, der britische FTSE fiel um 0,97 Prozent auf 7417,10 Punkte. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsbeginn um 3,83 Prozent unter dem Freitag-Schluss, baute seine Verluste aber rasch auf 4,9 Prozent aus.

Belastet wurden die Märkte im Frühhandel von der Eskalation des Kriegs in der Ukraine und den vor diesem Hintergrund am Wochenende beschlossenen Wirtschaftssanktionen der USA und der EU gegen Russland. In der Nacht zum Montag hat die EU ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Auch werden russische Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen.

Besonders stark unter die Räder kamen in Folge europaweit die Aktien großer Banken. So waren ING und BNP Pairbas mit Verlusten von um die sieben Prozent die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50. Aktien der Deutsche Bank verloren ebenfalls rund sieben Prozent und waren das Schlusslicht im DAX. Im Wiener ATX waren RBI (minus 18 Prozent) und Erste Group (minus elf Prozent) die mit Abstand größten Verlierer. Klar schwächer zeigten sich auch OMV und mussten ein Minus in Höhe von 6,6 Prozent verdauen. Strabag und Wienerberger schwächten sich jeweils um rund 4,4 Prozent ab. Andritz rutschten 4,3 Prozent tiefer. Auch die Versicherer mussten Federn lassen. So büßten die Titel der Uniqa und der Vienna Insurance Group zwischen 3,6 und 3,9 Prozent an Wert ein. Zu den wenigen Gewinnern zählten hingegen die Versorger. So zogen Verbund um 3,9 Prozent an und EVN lagen am Vormittag gut ein Prozent im Plus.

RBI: Noch keine abschließende Einschätzung

In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die RBI-Papiere bereits rund ein Drittel ihres Werts verloren. In einem Statement der Bank vom Montag hieß es, die Bank wolle in der Ukraine "nach wie vor alle wichtigen Bankleistungen" anbieten, um die Kunden unter den schwierigen Bedingungen zu unterstützen. "Dienstleistungen werden unter der Voraussetzung angeboten, dass keine Gefahr für die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden besteht", hießt es in dem Statement.

Eine abschließende Einschätzung zu der Lage in den Ländern könne derzeit nicht gegeben werden, da die Sanktionen "fast täglich" ausgeweitet würden, so die Bank. "Sie sind hart und in ihren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft weitreichend. Die Auswirkungen auf die RBI Gruppe werden analysiert."

Mit Spannung erwartet wird auch, inwiefern die großen Notenbanken die negativen Wirtschaftsfolgen der Sanktionen in ihre geldpolitischen Entscheidungen einbeziehen. Bisher hatten angesichts hoher Inflationsraten Ängste vor gegensteuernden Zinserhöhungen die Börsen belastet, doch nun könnten die Zinsschritte moderater ausfallen.

"Die EZB hat bereits angekündigt, geopolitische Faktoren in ihre Überlegungen einzubeziehen. Dies könnte als erster Hinweis auf eine vorsichtigere Vorgehensweise verstanden werden", schreiben die Analysten der Helaba am Montag. Dennoch seien die Zinserwartungen bisher nur leicht zurückgegangen. Das gilt auch für die Erwartung anstehender Zinsschritte der US-Notenbank Fed, wenngleich einem großen Zinsschritt im März laut Helaba nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen wird.

Marktbewegende Wirtschaftsdaten stehen am Montag kaum an. In den USA wird am Nachmittag der PMI-Einkaufsmanagerindex für den Raum Chigaco erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten für den Indikator nur einen kleinen Rückgang, allerdings kommen die Ereignisse in der Ukraine in dem Stimmungsbarometer auch noch nicht zum Tragen.

(APA/Reuters/dpa)