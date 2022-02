Ehemalige „Miss Ukraine“ unter kämpfenden Zivilisten

In der Ukraine schließen sich Zivilistinnen und Zivilisten dem Militär des Landes an, um gegen die russische Invasion zu kämpfen. Unter ihnen befindet sich eine ehemalige „Miss Ukraine“.

Am vergangenen Donnerstag rief der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj die Bevölkerung auf, sich freiwillig bei den Streitkräften zu melden. Eine Aufforderung, der zahlreiche Zivilisten folgten. Unter anderem meldete sich die 31-jährige Anastasiia Lenna zum Militärdienst. 2015 gewann sie die Wahl zur „Miss Ukraine“.

In einer Instagram-Story zeigte sie sich beim Schusstraining mit einer Waffe und informiert dazu: „Beim Training! Die Invasoren werden bei uns sterben, die ganze Welt wird es sehen.“

Erfahrungen an der Waffe

Die ehemalige Schönheitskönigin hat sich schon in den Wochen davor regelmäßig mit Waffe auf Instagram gezeigt - ihr letztes diesbezügliche Foto versah sie mit den Hashtags #standwithukraine und #handsoffukraine.

Bisherige Postings zeigen sie beim Training mit Waffen im Wald oder auf einem Trainingsgelände. Seit Wochen trainieren in der Ukraine auch Zivilistinnen und Zivilisten den Umgang mit Waffen und Nahkampf. Zuletzt war die Bevölkerung dazu aufgerufen worden, Molotow-Cocktails vorzubereiten, um für den russischen Angriff gewappnet zu sein. Ein Aufruf, dem auf den Straßen Kiews zahlreiche Menschen nachgekommen sind.

Lenna, eigentlich als PR-Managerin in der Türkei tätig, gehört zu jenen im Ausland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern, die extra in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, um sich den freiwilligen Truppen des Militärs anzuschließen. Dazu rief sie auch in ihrer neuesten Story auf - auch aus dem Ausland könne man sich den ukrainischen Truppen anschließen und bei der Verteidigung des Landes mithelfen, so der Appell.

